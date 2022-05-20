Срулившая за бугор Гузеева сорвалась на яростный мат: Дебилы, ***

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева негодует из-за того, что о ней пишут в Сети.

В апреле Лариса Гузеева, которая довольно активно ведет свой аккаунт в популярной социальной сети, улетела в Болгарию, не сообщив об этой поездке своей многомиллионной аудитории. Именно поэтому в интернете стали писать, что ведущая шоу "Давай поженимся!" тайно срулила за бугор. Как сообщали авторитетные издания, телезвезду "застукали" в одном из болгарских супермаркетов.

Гузеева возмущена такими формулировками. "Я что, Бетмен или Человек-Паук, чтобы тайно (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)", – написала телеведущая в соцсети. Также знаменитость сказала, что не занималась непотребством с продавщицей в отделе распродаж, поэтому ее нельзя "застукать". "Дебилы, ***** (блин. – Прим. ред)", – сорвалась на мат артистка.

Ведущая популярной передачи пришла к выводу, что у людей, которые пишут о ее передвижениях, нет ни ума, ни фантазии.

Ранее Лариса Гузеева заявила, что не считает свой отъезд в Болгарию тайным. Актриса напомнила, что прилетает в эту страну уже 11 лет. По словам телеведущей, она отправилась за границу, чтобы "зализывать" последствия коронавируса, которым заразилась не так давно.