"Пошел ты на ***": Харламов публично высмеял матерящуюся Гузееву

Участник Comedy Club не раз подвергал Ларису Гузееву едким насмешкам в соцсетях, но в какой-то момент прекратил свои издевки. Теперь же, судя по всему, он снова взялся за старое.
В своем инстаграм-аккаунте Гарик Харламов опубликовал отрывок с матерными репликами телесвахи. Комик обратил внимание на эфир от 11 февраля. В нем мужчина российского происхождения Николас из Америки поведал, как много лет назад был в детском лагере. Там, по словам жениха, он усовершенствовал знание русского языка.
Лариса Гузеева решила пошутить. "Не выучили эти: "Пошел ты на ***?", – спросила она. Гарику Харламову показалось это очень забавным, и он решил напомнить фрагмент передачи публике. Многие фолловеры с юмором отнеслись к публикации звезды.
Напомним, Гарик Харламов не раз высмеивал шоу "Давай поженимся!" и Ларису Гузееву, делая пародии на программу. Так, он в шутку говорил, что его девичья фамилия — Гузеев, и что он долгое время тайно работал креативным продюсером передачи. Ведущие реагировали на его издевательства. Например, Роза Сябитова говорила, что подход комика унижает героев программы.