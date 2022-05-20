"Машину всмятку": Бузову расплющило в страшном ДТП

В пятницу, 20 мая, сотни жителей российской столицы могли стать свидетелями чрезвычайного происшествия на одной из дорог города. В Москве произошло жуткое ДТП, которое чудом не унесло жизнь любимицы публики. Подробностями с места событий поделилась младшая сестра знаменитой певицы и телеведущей Ольги Бузовой.
Анна выложила в социальные сети страшные кадры с места аварии и рассказала подписчикам подробности ЧП. Оказалось, что она собиралась под конец рабочей недели заняться шопингом, однако беда на дороге вынудила ее изменить планы.
На кадрах четко видны повреждения, которые получил автомобиль Анны Бузовой. 33-летняя сестра популярной артистки подчеркнула, что в результате инцидента на трассе никто не погиб. Однако у она обратила внимание на травму – проблемы с шеей. Водительнице потребовалась врачебная помощь.
Родственница Ольги Бузовой подробно объяснила фанатам, как произошло ДТП, хотя нет сомнений, что жуткие кадры сами по себе их шокировали. По словам Анны, она двигалась с соблюдением дистанции. Она подчеркнула, что вина за аварию лежит на хозяине машины, которая ехала спереди, однако в какой-то момент резко затормозила.
К сожалению, увернуться от проблем не удалось. Девушка постаралась избежать удара, дав по тормозам, но автомобиль, двигающийся сзади, въехал в ее железного коня. "Машину всмятку", – вздохнула Анна Бузова. К слову, она даже не стала обижаться на "добряка", который устроил аварию.