"Мучения страшны": пресс-секретарь Алена Делона отреагировал на весть о его смерти

Имя французского актер театра и кино Алена Делона уже давно стало нарицательным. Его творчеством восхищаются миллионы людей по всему миру. Артист известен российскому зрителю благодаря ролям в таких картинах, как "Двое в городе", "Рокко и его братья", "Зорро", "Самурай", "Затмение", "Красный круг", "Искатели приключений", "Черный тюльпан" и других.
В СССР 86-летнюю кинозвезду считали настоящим секс-символом эпохи 1960-1980-х годов. В последнее время актер сильно болел и всерьез задумывался об уходе из жизни. Давая интервью, он много говорил о желании провести эвтанзию.
Ален Делон подчеркивал свое крайне негативное отношение к старению, называя естественный процесс отстоем. Он сетовал, что с возрастом ничего нельзя поделать и переживал за потенциальные проблемы со здоровьем.
"Мы теряем лицо и зрение, встаем на ноги и чувствуем, как болит лодыжка. Мучения страшны", – признавался артист корреспонденту французского издания Le Point.
В четверг, 19 мая, местная пресса сообщила о смерти легендарного актера. Журналисты отметили, что Ален Делон свел счеты с жизнью, как и планировал, обратившись к медикам.
По словам кинозвезды, эвтанизия является наиболее логичным способом для тех, кто хочет уйти. Однако воспользоваться данной процедурой кинозвезде не пришлось. Пресс-секретарь актера развеял сообщения французских СМИ о том, что Ален Делон умер.