"Машина смерти": возлюбленный звезды сериала "Моя прекрасная няня" напал на подростка

Супруг Олеси Железняк решил жестко разобраться с поклонником возлюбленной.

Олеся Железняк встретила своего возлюбленного еще в период студенчества. Тогда молодые люди учились в театральных училищах. Олеся – в ГИТИСе, а Спартак – в Щуке. Сумченко настолько влюбился в молодую актрису, что был готов ради нее буквально на все. Однако ситуацию омрачило появление конкурента, который буквально начал задаривать Олесю подарками. Тогда Спартак решил разобраться с ненавистным конкурентом.

Эту историю нынешний супруг звезды сериала "Моя прекрасная няня" рассказал во время съемок шоу "Секрет на миллион". По его словам, как только он узнал о неком красавце и герое-любовнике Паше, он пошел его встречать, чтобы поговорить по-мужски. Так сложились звезды, что навстречу как раз шел подросток, похожий по описанию на воздыхателя Сумченко. Более того, он еще и взял его под руку и повел под лестницу.

В тот момент у Спартака все помутнело в голове, он как будто сорвался с цепи и начал бить обидчика. Так, он несколько раз ударил молодого человека головой об стену.

Кстати, журналистом удалось разыскать того самого Павла Егорова. Как оказалось, мужчина вспоминает эту историю с ужасом, так как после встречи с воздыхателем актрисы ему понадобилась медицинская помощь. "Настоящая машина смерти", – говорит он о Спартаке.