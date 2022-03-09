"Копия мамочки": Равшана Куркова показала редкий снимок рожденного втайне сына

Ее желание спрятать сокровенное от всех настолько сильное, что она даже умудрилась несколько месяцев скрывать от окружающих рождение сына.
Естественно, когда информация о появлении у нее наследника вышла в свет, поклонникам Курковой захотелось узнать больше о ребенке. Тем не менее историями о своем сыне, а также его фотографиями звезда российского кино по-прежнему особо не радует. Но сегодня она и ее избранник Сергей Амарян сделали исключение и опубликовали на своей странице свежую фотографию наследника, которому счастливые родители дали имя Гаспар. Снимок пара подписала так: "Какой отец, такой и сын".
Новая публикация Равшаны и Сергея вызвала у поклонников умиление. В комментариях они принялись решать, на кого все-таки больше похож ребенок. И, несмотря на подпись, решение оказалось почти единогласным:
"Копия мамочки. Глаза такие же добрые, как у мамы!", – написали подписчики.
Напомним, после появления на свет Гаспара, стало известно, что Равшана Куркова состоит в отношениях с бизнесменом Сергеем Амаряном, наследником миллиардера из Карабаха. А ребенок, как оказалось, появился на свет при помощи суррогатной матери. Актриса не раз говорила, что счастлива со своим избранником, да и он в ней и малыше души не чает.