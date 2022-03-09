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Шоу-бизнес
"Копия мамочки": Равшана Куркова показала редкий снимок рожденного втайне сына

"Копия мамочки": Равшана Куркова показала редкий снимок рожденного втайне сына

Популярная актриса привыкла прятать от публики детали своей личной жизни.
прочитано 87 раз

Ее желание спрятать сокровенное от всех настолько сильное, что она даже умудрилась несколько месяцев скрывать от окружающих рождение сына.

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Равшана Куркова раскрыла чувства к отцу своего ребенка

Естественно, когда информация о появлении у нее наследника вышла в свет, поклонникам Курковой захотелось узнать больше о ребенке. Тем не менее историями о своем сыне, а также его фотографиями звезда российского кино по-прежнему особо не радует. Но сегодня она и ее избранник Сергей Амарян сделали исключение и опубликовали на своей странице свежую фотографию наследника, которому счастливые родители дали имя Гаспар. Снимок пара подписала так: "Какой отец, такой и сын".

Новая публикация Равшаны и Сергея вызвала у поклонников умиление. В комментариях они принялись решать, на кого все-таки больше похож ребенок. И, несмотря на подпись, решение оказалось почти единогласным:

"Копия мамочки. Глаза такие же добрые, как у мамы!", – написали подписчики.

Напомним, после появления на свет Гаспара, стало известно, что Равшана Куркова состоит в отношениях с бизнесменом Сергеем Амаряном, наследником миллиардера из Карабаха. А ребенок, как оказалось, появился на свет при помощи суррогатной матери. Актриса не раз говорила, что счастлива со своим избранником, да и он в ней и малыше души не чает.

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Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 9 марта 2022, 14:23 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник

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