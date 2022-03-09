Пятнадцать лет с конфискацией: дезертировавших сына и внука Ротару подозревают в измене Родине

"В понедельник, 7 марта, около участка украино-молдавской границы в городе Могилев-Подольском была задержана группа из девяти человек, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Украины", – такая новость появилась на лентах информагентств. И прошла бы она мимо многих, не выяснись, что среди задержанных сын и внук Героя Украины Софии Ротару.



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