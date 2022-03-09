Пятнадцать лет с конфискацией: дезертировавших сына и внука Ротару подозревают в измене Родине

51-летний Руслан Евдокименко и его сын, 27-летний Анатолий Евдокименко, пытались перебраться в соседнее государство на лодке при помощи проводника. Хотя в связи с введением на территории Украины военного положения лицам призывного возраста (от 18 до 60 лет) запрещено покидать страну, в которой объявлена мобилизация.
Юрист пояснил "Дни.ру", что теперь грозит родственникам знаменитой певицы.
"На Украине есть уголовная статья за уклонение от призыва по мобилизации, которая предусматривает наказание в виде заключения на срок от трех до пяти лет (Статья 336 УК Украины)", – говорит специалист. Но он не исключает, что действия сына внука Ротару могут быть квалифицированы по куда более серьезной статье.
"Сегодня на Украине заведено много уголовных дел по статье "Государственная измена", – пояснил юрист. – Статья 111 Уголовного кодекса страны говорит, что это "переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству , иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины". Госизмена там наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой".
Но у родственников Героя Украины Софии Ротару есть небольшой шанс избежать столь сурового приговора. По слухам, у сына певицы давно имеется российское гражданство, а у его внука – британское. И это обстоятельство может помочь им в этой щекотливой ситуации. "Вероятность привлечения к уголовной ответственности будет зависеть от того, гражданами какого государства они являются", – подчеркнул юрист.