"Я бомж!": Сраженный нищетой Муромов раскрыл размер пенсии

Михаил Муромов признался, что испытывает финансовые трудности.

Михаил Муромов в прошлом был популярным артистом и неплохо зарабатывал. Однако сейчас он еле-еле сводит концы с концами. Недавно он посетил передачу "Звезды сошлись" и рассказал, что получает грошовую пенсию. Государственная выплата звезды Советского Союза не превышает десяти тысяч рублей. Так что музыканту приходится выживать на тринадцать тысяч рублей в месяц.

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"Я нищий! Я бомж!", – заявил популярный артист в откровенной беседе на телевидении.

Напомним, Михаил Муромов все же является обладателем недвижимости. Так, у него есть две квартиры в Москве, а также дом за городом, половину которого он может сдавать в аренду. Однако, по словам певца, ему это не очень удобно, поэтому от этой идеи он отказался.