"Такая тварюга": Рыдающая Бородина разнюхала гадину в шоу-бизнесе

Звездная брюнетка любит трогательное кино с неожиданной развязкой и романтической сюжетной линией. В ее арсенале множество турецких сериалов, а также популярных фильмов голливудского производства. В самолете Ксения Бородина решила посмотреть картину "Звезда родилась" и разрыдалась по итогу.
Выяснилось, что ведущая слишком сильно прониклась историей главных героев. В частности, ее сочувствие вызвал персонаж, которого сыграл Брэдли Купер. Знаменитость встала на его сторону и нашла в фильме главного виновника, который плел подковерные интриги. Об этой так называемой гадине женщина написала несколько слов.
"Всегда в шоу-бизнесе найдется такая тварюга, преследующая лишь свои интересы и больше ничего..." — многозначительно выразилась в "Инстаграм" Ксения Бородина, будто на кого-то намекая.
Фильм нашел отклик в сердце теледивы и задел ее за живое. "Все, что во мне сидело, я решила отреветь на этом фильме", — выразилась звездная брюнетка. Немудрено, ведь кино повествует о любви в сочетании с карьерой, а у ведущей аж два брака закончились печально.
Напомним, в прошлом году Ксения Бородина развелась с Курбаном Омаровым. Они прекратили межличностное общение, несмотря на наличие общей дочери Теоны. Экс-супруг обвинил знаменитость в изменах с его другом.