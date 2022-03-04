Неизвестные преступники напали на Игоря Николаева

Российские знаменитости, которые публично высказались в поддержку спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины, подверглись травле. Номера телефонов некоторых артистов были слиты в интернет, им начали поступать угрозы. На фоне массовой истерии недоброжелатели нападают даже на тех, кто предпочитает не комментировать политическую ситуацию.
Так, хакерами был взломан сайт Игоря Николаева. Как рассказал народный артист РФ, вместо песен и фотографий на странице появилась "антироссийская информация". Композитор отметил, что произошедшее является наглядным примером информационной войны. На данный момент сайт певца работает в прежнем режиме.
Накануне последние новости, касающиеся политики, прокомментировал художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский. Актер призвал уважать мнение друг друга и не устраивать публичные расправы в соцсетях. Он отметил, что сейчас артистам очень тяжело выходить на сцену, но они продолжают свое дело, несмотря на непростые времена.
Ранее Игорь Николаев и Юлия Проскурякова отметили годовщину со дня встречи. Супруги трогательно поздравили друг друга в соцсетях.