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Шоу-бизнес
С российских блогеров содрали огромные деньжищи: Проклятые санкции

С российских блогеров содрали огромные деньжищи: Проклятые санкции

Из-за ряда ограничений США и стран Евросоюза в отношении нашей страны "Ютуб" ввел новые правила. Видеохостинг разослал российским блогерам сообщения о том, что останавливает всю рекламу и снимает монетизацию с роликов.
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Если до введения санкций топовые блогеры могли зарабатывать на партнерке миллионы рублей, то теперь они лишаться огромных денег. До недавнего времени они имели возможность независимо снимать видео и строить свои продакшн-компании.

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Также они могли годами вообще ничего не выпускать, получая гонорары за прежние ролики. Это означает фактические разорение для российских блогеров. Ведь отправиться на Шри-Ланку или в Турцию и переждать трудные времена там, получая ежемесячный доход, уже не выйдет.

Бренды сняли интеграции. Так что независимым блогерам теперь придется очень туго.

Напомним, что из-за специальной военной операции российских войск на Украине западные страны ввели жесткие санкции против России. Ограничения серьезно сказались на рубле. И доллар, и евро установили исторический максимум. По состоянию на 3 марта американскую валюту можно было приобрести за 117 рублей, а европейскую – за 125.

Экономист Денис Ракша уверен, что одна геополитика будет определять курс рубля еще очень долгое время. По его мнению, дальше будет только хуже,

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Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 4 марта 2022, 13:51 Источник: Телеграм-канал "Только никому" • Требует проверки
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