С российских блогеров содрали огромные деньжищи: Проклятые санкции

Если до введения санкций топовые блогеры могли зарабатывать на партнерке миллионы рублей, то теперь они лишаться огромных денег. До недавнего времени они имели возможность независимо снимать видео и строить свои продакшн-компании.
Также они могли годами вообще ничего не выпускать, получая гонорары за прежние ролики. Это означает фактические разорение для российских блогеров. Ведь отправиться на Шри-Ланку или в Турцию и переждать трудные времена там, получая ежемесячный доход, уже не выйдет.
Бренды сняли интеграции. Так что независимым блогерам теперь придется очень туго.
Напомним, что из-за специальной военной операции российских войск на Украине западные страны ввели жесткие санкции против России. Ограничения серьезно сказались на рубле. И доллар, и евро установили исторический максимум. По состоянию на 3 марта американскую валюту можно было приобрести за 117 рублей, а европейскую – за 125.
Экономист Денис Ракша уверен, что одна геополитика будет определять курс рубля еще очень долгое время. По его мнению, дальше будет только хуже,