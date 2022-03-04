"Просто завалила": Решивший заделать с Успенской детей Фомин насладился огромной грудью

Поклонники все ждут, когда же он получит статус примерного семьянина, ведь из него такой получится: талантливый музыкант без вредных привычек в самом рассвете сил идеально подходит на роль мужа и отца.
Завладеть сердцем Фомина мечтают фанатки и порой выбирают весьма изощренные способы для достижения своей цели. Артист поделился историей, как одна его поклонница устроила настоящую охоту на своего кумира: сначала посещала все концерты, а потом перешла к решительным действиям, начав присылать ему свои интимные фотографии. Фомин получил целую пачку пикантных снимков огромной груди и того, что спрятано под трусиками – причем все это с разных ракурсов. Артист признался, что дал себе возможность насладиться кадрами, тщательно рассмотрев их.
"Я это пролистал, потому что я врач, доктор", — иронично сказал Митя.
В конце концов получать интимные снимки изо дня в день ему надоело, после чего он все же решил заблокировать назойливую фанатку.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Любовь Успенская заявила о готовности родить ребенка, потому что соскучилась по звукам топота маленьких ножек в доме. Желание королевы шансона разделил Фомин, который заявил, что согласен завести с ней ребенка.