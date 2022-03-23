Утонувшую через год могилу Антоновой обнаружили не сразу

Ирина Антонова посвятила Пушкинскому музею 75 лет своей жизни и стала его подлинным символом. К юбилею в кабинете Ирины Александровны открылся новый зал постоянной экспозиции "Кабинет директора". А на фасаде здания появилась мемориальная доска, которая соседствует с досками памяти основателя музея, профессора МГУ Ивана Цветаева, мецената Юрия Нечаева-Мальцова, который пожертвовал на его строительство около 80% необходимых средств, и автора проекта здания Романа Клейна.
В день 100-летия появилась доска Ирины Антоновой и на доме 14/5, что по Покровскому бульваре, где Антонова жила 1942 по 1982 годы.
Правда, когда любители искусства и коллеги пришли на Новодевичье кладбище, где год назад упокоилась Ирина Антонова, то ее нишу в колумбарии нашли не сразу – она просто утонула под сотнями цветов!
Напомним, Ирина Александровна после прощания в узком кругу в стенах музея была кремирована, а урну с прахом поставили вместе с урной ее супруга Евсея Иосифовича Ротенберга. Этот советский и российский искусствовед, один из крупнейших отечественных специалистов по истории и теории западноевропейского изобразительного прожил 91 год и ушел из жизни в 2011-м.