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Шоу-бизнес
Утонувшую через год могилу Антоновой обнаружили не сразу

Утонувшую через год могилу Антоновой обнаружили не сразу

20 марта исполнилось бы 100 лет президенту Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве Ирине Антоновой. Правда, ее могилу на Новодевичьем удалось найти не сразу...
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Ирина Антонова посвятила Пушкинскому музею 75 лет своей жизни и стала его подлинным символом. К юбилею в кабинете Ирины Александровны открылся новый зал постоянной экспозиции "Кабинет директора". А на фасаде здания появилась мемориальная доска, которая соседствует с досками памяти основателя музея, профессора МГУ Ивана Цветаева, мецената Юрия Нечаева-Мальцова, который пожертвовал на его строительство около 80% необходимых средств, и автора проекта здания Романа Клейна.

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В день 100-летия появилась доска Ирины Антоновой и на доме 14/5, что по Покровскому бульваре, где Антонова жила 1942 по 1982 годы.

Правда, когда любители искусства и коллеги пришли на Новодевичье кладбище, где год назад упокоилась Ирина Антонова, то ее нишу в колумбарии нашли не сразу – она просто утонула под сотнями цветов!

Фото: Дни.ру

Напомним, Ирина Александровна после прощания в узком кругу в стенах музея была кремирована, а урну с прахом поставили вместе с урной ее супруга Евсея Иосифовича Ротенберга. Этот советский и российский искусствовед, один из крупнейших отечественных специалистов по истории и теории западноевропейского изобразительного прожил 91 год и ушел из жизни в 2011-м.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 23 марта 2022, 12:53 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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