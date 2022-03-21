Россияне потеряли доживавшего последние дни Мартиросяна

Поклонники Гарика Мартиросяна бьют тревогу.

В жизни популярного в России комика за последние годы произошло немало изменений: сначала он ушел из родного Comedy Club, потом стал объектом критики со стороны молодых юмористов, а еще слухи о его разводе с женой не прекращались.

Сейчас у поклонников появился повод переживать за артиста: они его потеряли. Дело в том, что Мартиросян перестал вести соцсети и выходить на связь с фанатами, что для него удивительно, ведь экс-звезда Comedy Club привык делиться с подписчиками новостями. Да, и к тому же в последнее время Гарик был увлечен развитием своего блога, выкладывая свои монологи. И вдруг настало затишье – последний пост Мартиросян выложил 22 февраля, а комментарии к публикациям закрыл. Супруга шоумена Жанна, хотя и ведет "Телеграм", о муже, да и о себе тоже, там особо ничего не рассказывает.

Поклонники уже принялись предполагать, что могло произойти. Одна из версий – банальное затишье на фоне ситуации на Украине, чтобы избежать негатива в свою сторону. Второе предположение – отъезд семьи за границу, как это сделали многие звезды. Гарик и Жанна в свою очередь продолжают хранить молчание.

Напомним, не так давно Мартиросяну предсказывали конец его юмористической деятельности: мол он, как комик, доживает последние дни. Об этом сказал Саша Малой, который обрушил на коллегу по цеху критику за то, что тот решил не поддерживать комика Мирзализаде, подвергшегося депортации из России из-за неудачной шутки.