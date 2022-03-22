Господи, спаси: врачи борются за жизнь самого известного дизайнера России

"Ее экстренно прооперировали. После хирургического вмешательства у Аники началось сильное кровотечение, которое с трудом остановили", – рассказали в ее окружении.
Известно, что врачи были вынуждены сделать экстренное переливание крови и пока не дают никаких прогнозов. При этом диагноз звезды российской моды, с которым она попала в больницу, не называется.
На страницах в социальных сетях дизайнера перестала выставлять новые фотографии – хотя еще совсем недавно делала это регулярно. В Доме Моды Аники Керимовой на вопрос о состоянии модельера не распространяются.
А ведь еще совсем недавно ничто не предвещало проблем со здоровьем. Керимова с помпой провела открытие филиала Дома Моды на Рублевке, которое посетили Маша Распутина, Наташа Королева, Азиза с мужем, Эвелина Бледанс и другие знаменитости. В начале марта Аника строила планы и рассказывала, что создала роскошный костюм-тройку для грядущего в апреле юбилея Филиппа Киркорова, усыпанного драгоценными кристаллами Сваровски.