Господи, спаси: врачи борются за жизнь самого известного дизайнера России

Один из самых известных дизайнеров России Аника Керимова, в чьих нарядах можно увидеть Машу Распутину, Лолиту, Анастасию Волочкову и других знаменитостей, находится в тяжелом состоянии. Несколько дней назад модельера доставили в больницу и сейчас врачи борются за ее жизнь.

прочитано 523 раза "Ее экстренно прооперировали. После хирургического вмешательства у Аники началось сильное кровотечение, которое с трудом остановили", – рассказали в ее окружении. ПО ТЕМЕ Мать прокормит: 21-летняя дочь Распутиной отказалась выходить на работу Королева красоты и секса: 73-летнюю Поргину пригласили зарабатывать на подиуме в элитном доме моды Известно, что врачи были вынуждены сделать экстренное переливание крови и пока не дают никаких прогнозов. При этом диагноз звезды российской моды, с которым она попала в больницу, не называется. На страницах в социальных сетях дизайнера перестала выставлять новые фотографии – хотя еще совсем недавно делала это регулярно. В Доме Моды Аники Керимовой на вопрос о состоянии модельера не распространяются. А ведь еще совсем недавно ничто не предвещало проблем со здоровьем. Керимова с помпой провела открытие филиала Дома Моды на Рублевке, которое посетили Маша Распутина, Наташа Королева, Азиза с мужем, Эвелина Бледанс и другие знаменитости. В начале марта Аника строила планы и рассказывала, что создала роскошный костюм-тройку для грядущего в апреле юбилея Филиппа Киркорова, усыпанного драгоценными кристаллами Сваровски. ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com Автор: Иван Губкин 22 марта 2022, 08:45 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник