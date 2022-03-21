"Хватит правнукам и их потомкам": вскрылась правда о богатствах покинувшего страну Урганта

После того, как телеведущий уехал из страны, россияне не перестают гадать, вернется ли любимец публики обратно. С этим вопросом пользователи Сети даже обратились к коллеге Ивана Урганта – эпатажному журналисту Отару Кушанашвили. В своем ютуб-шоу "КАКОВО?!" Кушанашвили попытался дать исчерпывающий ответ на вопрос.
Журналист призвал поклонников жить своей жизнью и не переживать за Ивана Урганта, как он сам не переживает за них. Чтобы успокоить народ, Кушанашвили раскрыл правду о несметных богатствах покинувшего страну телеведущего.
"Заработал столько денег, что их хватит его правнукам и их потомкам," – уверенно заявил Кушанашвили.
По мнению журналиста, на счетах популярного ведущего так много средств, что он с легкостью может давать в долг попавшему под санкции миллиардеру Михаилу Фридману. Прежде Ургант снимался в рекламе подведомственного ему "Альфа-банка".
По информации СМИ, в России у Ивана Урганта остался роскошный трехэтажный особняк в одном их элитных поселков Подмосковья, а также две шикарные квартиры в Москве и апартаменты в Санкт-Петербурге. Как телеведущий планирует распорядиться своей недвижимостью, пока неизвестно.
Напомним, что многие восприняли отъезд Ивана Урганта как трусливое бегство из страны в такое непростое время. Впрочем, сам телеведущий утверждал, что никуда не сбегал, а лишь уехал отдохнуть и скоро вернется в Россию.