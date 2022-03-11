Обросший и запуганный: Сбежавший из России Ургант вышел на связь

Еврей по национальности Иван Ургант (настоящая фамилия Милиндер – прим. ред.) в самый разгар спецоперации на Украине поспешил уехать из России. Поклонники вмиг окрестили его отъезд трусливым побегом.
Наконец 43-летний Иван Ургант вышел на связь и заявил, что никуда не сбегал. Он лишь уехал в отпуск, как ни странно, как и многие другие российские знаменитости. Видимо, отпуск по счастливой случайности у них совпал.
Ургант объяснил, что вместе с семьей решил отдохнуть, воспользовавшись подвернувшейся возможностью. В своем микроблоге Иван Ургант поспешил успокоить фанатов и заверил, что совсем скоро вернется в Россию.
И хотя сам Ургант не стал рассекречивать свое местонахождение, но в СМИ пишут, что Иван улетел в Израиль. На новом снимке ведущий предстал обросшим и каким-то запуганным.
В конце февраля Первый канал перестал показывать шоу "Вечерний Ургант". Ведущая Ксения Собчак заявила, что программу решили навсегда закрыть. В то же время команда проекта заверяет, что это временные меры. Якобы никакие развлекательные программы сейчас не выходят в эфир.
Напомним, шоу "Вечерний Ургант" в апреле 2022 года отметит десятилетний юбилей. Российские зрители привыкли смотреть его за полчаса до полуночи по будням. Искрометный юмор ведущего полюбился многим россиянам. Гостями программы становились многие российские и зарубежные знаменитости.