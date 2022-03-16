"Выбило почву из-под ног": запуганного Урганта поставили перед выбором

Иван Ургант стал одним из тех российских знаменитостей, кто высказался по поводу спецоперации на Украине. Из-за этого артиста тут же загнали в угол. Передача "Вечерний Ургант", которая скоро должна была отметить десятилетие, вдруг перестала выходить на телеэкраны.
По некоторым данным, причиной тому стало то, что на каналах временно запретили выпускать развлекательные шоу. Но появились слухи, что передачу закрыли из-за откровенной реакции Урганта на события на Украине. Информацию никто пока не подтвердил.
"В 2022 году Иван Ургант переживает довольно сложные транзитные аспекты. Плутон в Козероге на протяжении всего года будет формировать квадратуру к его Солнцу в 27 градуса Овна в 7 доме, а Сатурн Водолее будет находиться в оппозиции к его натальному Сатурну во Льве. Сейчас Иван переживает экзистенциальный кризис, основанный на столкновении с реальностью. Сатурн, как строгий учитель, преподносит свои уроки", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Ада Комракова.
Астролог изучила натальную карту любимого многими телеведущего. Она объяснила, что сейчас чувствует сын знаменитого актера.
"В совокупности со всеми остальными аспектами это ведет к ограничениям, внешнему давлению, необходимости принимать сложные решения. Это однозначно выбило у него почву из-под ног. Поэтому в жизни Ивана начался период турбулентности, который затрагивает его жизнь в целом, а не только профессиональную деятельность. Пришло время трудных решений, которые будут приняты до конца весны. Лунное затмение 16 мая полностью раскроет ситуацию и обозначит его дальнейшие перспективы", – подытожил эксперт.