Муж в обмороке: 48-летняя Волкова разрыдалась от вида выходящего из чрева младенца

В начале этого года 48-летняя актриса Екатерина Волкова стала бабушкой – ее старшая дочь Валерия родила сына Тимофея. Подробности звезда рассказала корреспонденту "Дни.ру" за кулисами VI Торжественной церемонии вручения ежегодной Всероссийской премии "Будем жить!"

"Старшая дочь подарила мне маленькое счастье, – сияет Волкова. – Я даже на родах присутствовала – помогала, принимала малыша. А поскольку я часто играю в различных медицинских сериалах, то меня тепло встретили в роддоме".

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Весь процесс появления внука на свет оказался для Екатерины очень волнительным. "Легче, кажется, самой было четвертого родить, чем видеть, как тяжело рождается жизнь, – вспоминает она. – Меня это проняло до слез! Я рыдала, когда врач мне сказал: "Перерезайте, бабушка, пуповину". Отделение маленького человека от матери – это необыкновенное чудо".

Обычно на родах присутствует отец, но Волкова считает, что в данном случае он бы не справился. "Мужики – они в обморок падают от такого!" – пояснила Екатерина.

При этом за роды семья ничего не платила. "Дала врачам билеты в театр на мой спектакль, вот и все", – призналась звезда театра и кино.

Воспитывать новорожденного помогает прабабушка – мать самой Екатерины Волкова. "Я сейчас много времени провожу на репетициях спектакля "Вишневый сад" театра "На Бронной", но все равно внука иногда купаю", – радуется она.

Помимо только что ставшей мамой старшей дочери, у Екатерины есть еще двое детей, рожденных в браке в Эдуардом Лимоновым – 15-летний сын Богдан и 13-летняя дочь Александра. С Лимоновым Волкова рассталась, будучи беременной дочерью, из-за неприспособленности писателя к быту семейной жизни. Тем не менее актриса сохранила уважение и добрые отношения с Лимоновым, позволяла писателю принимать участие в воспитании наследников.

Сегодня Богдан учится в школе с углубленным изучением английского, Александра учится на отделении искусств. Но будущую профессию пока выбрали. "Очень сложно быть мамой подростков, – уверяет актриса. – А еще я бы запретила все гаджеты!"

