Звезда сериала "Воронины" показала новорожденного

40-летняя Екатерина Волкова растрогала поклонников кадром с малышом на руках.

Актриса поведала о важном событии. Она поделилась в соцсети трогательным фото, на котором позирует с младенцем, спящим у нее на животе. Звезда сериала "Воронины" объяснила, что снимок сделан 11 лет назад, когда ее единственная дочь Лиза была еще совсем маленькой.

16 марта наследница артистки отмечает день рождения. Таким образом знаменитость решила поздравить ее с праздником. Екатерина Волкова отметила, что ей кажется, что рождение дочери было совсем недавно.

Кроме архивного фото актриса также показал свежий снимок с девочкой, попытавшись повторить тот памятный кадр, чтобы показать, как Лиза выросла. Поклонникам понравилась необычная задумка звезды кино. Россияне пожелали имениннице всего наилучшего.

Многие отметили, что девочка растет очень похожей на знаменитую маму. Также некоторые заявили, что Екатерина Волкова за прошедшие годы совсем не изменилась – она так же молодо и привлекательно выглядит.

Напомним, Екатерина Волкова состоит в браке с бизнесменом Андреем Карповым. Мужчина в свое время увидел артистку на сцене и сразу же влюбился, а потом узнал ее контакты. Вскоре Андрею удалось завоевать сердце Екатерины. Пара поженилась в апреле 2010 года. Через год влюбленные уже стали счастливыми родителями.