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Шоу-бизнес
"Женат и пятеро детей": Новый ухажер Семенович оказался подлым жуликом

"Женат и пятеро детей": Новый ухажер Семенович оказался подлым жуликом

Анна Семенович рассказала о неудаче в личной жизни.
прочитано 99 раз

44-летняя артистка все еще одинока, она занимается карьерой и живет для себя, по крайней мере, так думают поклонники. Однако выяснилось, что недавно у Анны появился воздыхатель. Мужчина начал красиво ухаживать и сильно заинтересовал Семенович. Артистка решила обсудить нового ухажера со своей близкой подругой, певицей Славой. Именно она и заподозрила подвох.

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Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

Анастасии (настоящее имя Славы) показалось, что лицо кавалера Анны ей очень знакомо. Она узнала в мужчине давнего своего ухажера, у который 15 лет назад ухаживал за ней, также дарил дорогие подарки и всячески удивлял. Потом загадочный незнакомец предложил Славе деньги за секс, как выяснилось, такое предложение он делал не только ей.

Услышав такое нелицеприятное подозрение, Семенович попросила знакомых собрать информацию на нового ухажера. "Оказалось, он женат и у него пятеро детей от разных женщин. И это был тот самый человек, который ухаживал за Настей! Он вернулся к прежним увлечениям и, как выяснилось, параллельно со мной также ухаживал еще за многими звездами. Вот такой фетиш у человека — любит только известных женщин", – поделилась Анна.

Естественно, артистка расстроилась, так как мужчина с необычными увлечениями успел ей понравиться. Однако Семенович благодарна подруге, что та смогла узнать давнего знакомого и предотвратить неприятную ситуацию в жизни Анны.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 марта 2022, 14:26 Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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Анна Семенович выставила напоказ большой живот

комментарии

Ответить:

гость11122
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а чего еще ожидала стареющая свиноматка без извилин?!!!
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