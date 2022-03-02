"Одним гадом меньше": Известная артистка в пух и прах разнесла Урганта

Слухи об окончательном снятии с эфира программы "Вечерний Ургант" ходят с того момента, как оно временно престало выходить из-за событий в мире. Поклонники гадают, смогут ли снова увидеть шутки Ивана в эфире Первого канала. Руководство, кстати, сплетни опровергает и четких комментариев не дает.
Артистка Тамара Семина высказалась относительно возможного закрытия передачи. Она не относится к числу фанатов Урганта, наоборот, Семина в пух и прах разнесла ведущего. "Мне не нравится Ургант. Я его с малолетства знаю: видела все его первые шаги и все последующие. Подумаешь, его не будет на Первом канале! Зрители скажут, по-моему, только спасибо за это. Одним гадом стало меньше! Лично мне он до лампочки. И таких, как я, очень много", – высказалась знаменитость.
Стоит отметить, что Тамара Семина всегда была дружна с Ниной Ургант, бабушкой Ивана, которая ушла из жизни в прошлом году. Несмотря на хорошие отношения со знаменитой родственницей, мнение об Иване у нее крайне предвзятое. "В общем, так и напишите: я без Урганта страдать не буду", – резко заявила артистка.
Сам Иван Ургант дальнейшую судьбу своей передачи не комментирует, он полностью пропал из публичного пространства. Кстати, "Вечерний Ургант" выходит на Первом канале уже около 10 лет, за это время в студии у Ивана появились звезды отечественного шоу-бизнеса, знаменитости из разных других сфер и даже многие голливудские актеры.