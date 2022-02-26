На Первом канале рассказали о судьбе "Вечернего Урганта" после снятия с эфира

В телеграм-аккаунте шоу "Вечерний Ургант" Первого канала, а также на его страничке в "Твиттер" сделано заявление о том, почему программа была снята с эфира 22 февраля, а потом и еще пару вечеров. Поклонники передачи запереживали.
Некоторые предположили, что популярное шоу закрыли. К счастью, это не так. Пресс-служба Первого канала объяснила, что передача не была запланирована на начало текущей недели.
Сетку вещания поменяли из-за общественно-политических событий. В выходные вместо регулярных развлекательных программ ("Кто хочет стать миллионером?", "Точь-в-точь", "Сегодня вечером", "Две звезды. Отцы и дети", "КВН") также выйдут программы, посвященные актуальной повестке.
"Возможны и другие изменения", – ранее отметили в пресс-службе Первого канала. Судя по всему, шоу "Вечерний Ургант" выйдет в эфир на следующей неделе.
Программа в апреле отметит свой десятилетний юбилей. Российские зрители с апреля 2012 года привыкли смотреть его за полчаса до полуночи по будням. Искрометный юмор ведущего полюбился многим россиянам.