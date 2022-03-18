"Что же ты такая страшная?": любимый человек облил молодую актрису грязью

Сегодня артистка востребована в профессии и не жалуется на нехватку мужского внимания. Она обладает яркой и эффектной внешностью. Однако мать всегда считала ее некрасивой.
Лукерья Ильяшенко призналась, что родительница жестко критиковала ее. "Господи, что же ты у меня такая страшная?", – поделилась звезда. Мать не могла понять, почему Александр Маленков выбрал именно ее дочь. "Вот муж твой, у него много красивых женщин было. Почему ты?", – недоумевала женщина.
Актриса отметила, что в какой-то момент "забила" на критику матери. Ведь жестокие слова приводили девушку к терзаниям. "У меня биполярка в этом плане. Я себе то не нравлюсь совсем, то нравлюсь очень", – рассказала Лукерья Ильяшенко.
Знаменитость сообщила, что самокритика не погружает ее в депрессию, а даже помогает двигаться вперед и становиться лучше. Актриса призывает найти то, что доставляет удовольствие в настоящий момент.
Отметим, что Лукерья Ильяшенко известна зрителям по сериалам "Сладкая жизнь", "Измены", "Высокие ставки. Реванш", фильмам "Танцы насмерть", "Герасим" и другим киноработам. Дебютировала артистка в сериале "Барвиха-2".