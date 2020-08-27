У звезды сериала "Сладкая жизнь" случился приступ прямо на съемках

Звезда сериала "Сладкая жизнь" почувствовала себя плохо на съемочной площадке. Лукерья Ильяшенко лежала в закрытом багажнике, и ее самочувствие начало ухудшаться.

Съемки нового проекта с участием артистки проходили на одной из подземных парковок в Санкт-Петербурге. По сценарию Лукерья Ильяшенко должна была до определенного сигнала находиться в багажнике авто.

В темном отделении кузова у звезды сериала "Сладкая жизнь" начался приступ клаустрофобии. Знаменитость впала в панику. Лукерье захотелось срочно освободиться из тесного плена. В голову звезды начали приходить навязчивые мысли. Артистке показалось, что вот-вот начнется землетрясение, реки выйдут из берегов, и она захлебнется в воде.

"Все разбегутся мигом и забудут меня в багажнике! И раздавит меня модной крышей немецкой машины, которую в свою очередь раздавит немодным бетонным блоком из Кирова", – вспомнила свои ощущения звезда.

В какой-то момент знаменитость поняла, что, поддавшись панике, испортит дубль. Ее коллегам придется переснимать хорошую сцену. Ильяшенко попыталась себя успокоить, ведь она настоящий профессионал. Артистка начала глубоко дышать и пытаться думать о хорошем.

Успокоиться не получалось. Лукерья Ильяшенко продолжала размышлять о том, что скоро умрет в кошмарных муках. Страшные думы задыхающейся от страха знаменитости прервали коллеги. Они открыли багажник, чтобы та произнесла нужную фразу. Естественно, текст артистка в тот момент не вспомнила.