Сбагрившая дочь-подростка бывшему известная певица Власова задумалась о новом ребенке

Певица Наталия Власова ищет клинику для процедуры.



Известная певица Наталия Власова много лет была супругой бизнесмена и продюсера Олега Новикова. В этом браке у исполнительницы хита "Я у твоих ног" родилась дочь Пелагея. Наследнице артистки уже 15 лет.

С недавнего времени дочь живет отдельно от Власовой. Певица сбагрила Пелагею к ее отцу в ОАЭ. С мужем, напомним, Наталия развелась в 2018 году. Как оказалось, артистка не может найти с дочерью-подростком общего языка. У Наталии и Пелагеи на многое разные взгляды. Власова надеется, что в ближайшем будущем сможет примириться с ребенком. Между тем вокалистка понимает, что ее дочь уже во многом самостоятельна.

43-летняя Власова подумывает о втором ребенке. В будущем знаменитость хотела бы еще раз познать радость материнства. Сейчас Наталия подыскивает клинику, где ее яйцеклетки могли бы заморозить. Обзавестись еще одним наследником знаменитость планирует после 50 лет.

Сейчас Наталия Власова погружена в творчество. Недавно вокалистка выпустила дуэт с Димой Биланом. Кроме того, артистка активно работает над новыми песнями. Также знаменитость занимается собственным здоровьем. На фоне проблем с дочкой, у Наталии появились проблемы со зрением.