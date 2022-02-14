Таксист заблокировал дверь и увез Власову в неизвестном направлении

Неприятная история случилось в Санкт-Петербурге в ту пору, когда Наталия Власова, будучи еще студенткой (в 14 лет она поступила в музыкальное училище при консерватории им. Римского-Корсакова) ловила машину, чтобы побыстрее добраться домой.
Власова "голосовала" на улице, когда к ней подъехал большой черный "Мерседес" с затонированными стеклами, за рулем которого сидел бородатый мужчина. Молодая, улыбчивая студентка села в единственную на тот момент машину. Дальнейшие события она до сих пор помнит отчетливо.
"Я сижу, смотрю на дорогу и не понимаю, куда мы едем, но человек за рулем набирает скорость, а двери заблокированы", – приводит слова певицы ее PR-менеджер Андрей Карпов.
Оказалось, что водитель решил принудительно познакомить красивую пассажирку со своим другом-продюсером. По иронии судьбы, именно с ним впоследствии Власова запишет легендарный трек "Я у твоих ног".
"Хорошо, что закончилось все именно так, но на тот момент я не думала о последствиях", – рассказала о случившемся Наталия Власова.
Напомним, в 1999 году Наталия с песней "Я у твоих ног" попала на отборочный выпуск "Песня года", потом она получит "Золотой Граммофон" за композицию, которая впоследствии вошла в "Золотую Коллекцию" лучших песен десятилетия двадцатилетия.