Не до концертов: Премия "МУЗ-ТВ" перенесена на фоне спецоперации на Украине

3 июне на ЦСКА-арене должна был состояться ежегодная национальная телевизионная премия в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ 2022". Но текущая ситуация в мире внесла свои коррективы.

"Премия переносится с 3 июня на новую дату. О ней будет сообщено дополнительно в эфире телеканала и в официальных аккаунтах «МУЗ-ТВ», – сообщили в пресс-службе канала. 0 Все приобретенные билеты сохраняют своё действие. Мероприятие состоится на той же площадке — ЦСКА АРЕНА и вновь удивит невероятной масштабной постановкой, фантастическим уровнем в сценических технологиях и спецэффектах, а также исполнителями топ-уровня".

Захар Бабин, генеральный директор телеканала "МУЗ-ТВ", пояснил: "Премия МУЗ-ТВ" – флагманский проект "МУЗ-ТВ", грандиозное событие для всей музыкальной индустрии, канала, артистов и миллионов зрителей по всей стране, которые всегда ждут незабываемое зрелищное шоу. Мы будем продолжать подготовку и сделаем все, чтобы Церемония состоялась на должном уровне. Новая Эра наступит вместе с "МУЗ-ТВ".

Напомним, эта премия вручается с 2003 года. Список номинантов формируется на основании решения экспертного жюри, затем на официальном сайте премии проводится зрительское голосование. В 2020-м премия не проводилась из-за пандемии. Сейчас эксперты полагают, что перенос может быть связан с ситуацией на Украине, поскольку многие из готовящих церемонию и выступающих на ней были именно из Незалежной.