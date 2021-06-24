"Людям не дают покоя моя любовь и отношения": Киркоров объяснился за скандальную "гей-свадьбу" с Давой

Недавняя "Премия МУЗ-ТВ" войдет в историю как самая одиозная и провокационная. Камни в устроителей церемонии и ее участников летели со всех сторон. В том числе и из-за Филиппа Киркорова, чей вызывающий перформанс с Давой все окрестили гей-свадьбой. Продюсер Нателла Крапивина позволила себе очень нелицеприятный комментарий по этому поводу. В итоге между ней и королем российской эстрады началась открытая война О ходе боевых действий Лучезерный рассказал за кулисами юбилейного музыкального фестиваля "Жара", который в эти дни проходит в "Крокусе".

"Я получил колоссальное удовольствие от "Премии МУЗ-ТВ" в этом году, – заверил Киркоров. – Я кайфанул, будучи зрителем, от и до, до конца – смотрел, аплодировал, радовался победам других. А потом недоумевал из-за того, что случилось. Но это все – отражение нашей жизни, палитра наших дней. Дней пандемических, ковидных".

Та церемония закончилась громким скандалом. Моргенштерн оказался недоволен, что "Лучшим исполнителем" был назван не он – выскочил на сцену и стал возмущаться итогами, хамить ведущим. "У каждого свое право видеть себя по-своему в искусстве, у каждого свои принципы и понятия, – уверен Киркоров. – Моргенштерн видит так, Тимати – иначе, у меня тоже свой взгляд. Я, например, живу по заповедям – не убий, прелюбодействуй, не чревоугодничай".

Что же касается конфликта и словесной перепалки с Нателлой, то Филипп считает, что к уже сказанному добавить нечего. "Все, что хотел, я сказал, а уж что будет дальше, так это проблемы Нателлы, – пояснил музыкант. – Я никого не громил, да и вообще никогда никого не трогаю первым. А если людям не нравится моя дружба с кем-то, отношения и любовь, то это уже не мои проблемы, а проблемы тех людей, которым я не даю покоя".

"Все, кто мне знает, скажут вам, что я добрейшей души человек – белый и пушистый, – заверил Филипп. – Но если меня или мою семью тронут, я порву в клочья. И никому не позволю что-либо сказать или сделать против меня, моей семьи, задеть честь!"