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Шоу-бизнес
"Людям не дают покоя моя любовь и отношения": Киркоров объяснился за скандальную "гей-свадьбу" с Давой

"Людям не дают покоя моя любовь и отношения": Киркоров объяснился за скандальную "гей-свадьбу" с Давой

Недавняя "Премия МУЗ-ТВ" войдет в историю как самая одиозная и провокационная. Камни в устроителей церемонии и ее участников летели со всех сторон. В том числе и из-за Филиппа Киркорова, чей вызывающий перформанс с Давой все окрестили гей-свадьбой. Продюсер Нателла Крапивина позволила себе очень нелицеприятный комментарий по этому поводу. В итоге между ней и королем российской эстрады началась открытая война О ходе боевых действий Лучезерный рассказал за кулисами юбилейного музыкального фестиваля "Жара", который в эти дни проходит в "Крокусе".
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"Я получил колоссальное удовольствие от "Премии МУЗ-ТВ" в этом году, – заверил Киркоров. – Я кайфанул, будучи зрителем, от и до, до конца – смотрел, аплодировал, радовался победам других. А потом недоумевал из-за того, что случилось. Но это все – отражение нашей жизни, палитра наших дней. Дней пандемических, ковидных".

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Та церемония закончилась громким скандалом. Моргенштерн оказался недоволен, что "Лучшим исполнителем" был назван не он – выскочил на сцену и стал возмущаться итогами, хамить ведущим. "У каждого свое право видеть себя по-своему в искусстве, у каждого свои принципы и понятия, – уверен Киркоров. – Моргенштерн видит так, Тимати – иначе, у меня тоже свой взгляд. Я, например, живу по заповедям – не убий, прелюбодействуй, не чревоугодничай".

Фото: Дни.ру

Что же касается конфликта и словесной перепалки с Нателлой, то Филипп считает, что к уже сказанному добавить нечего. "Все, что хотел, я сказал, а уж что будет дальше, так это проблемы Нателлы, – пояснил музыкант. – Я никого не громил, да и вообще никогда никого не трогаю первым. А если людям не нравится моя дружба с кем-то, отношения и любовь, то это уже не мои проблемы, а проблемы тех людей, которым я не даю покоя".

Фото: Дни.ру

"Все, кто мне знает, скажут вам, что я добрейшей души человек – белый и пушистый, – заверил Филипп. – Но если меня или мою семью тронут, я порву в клочья. И никому не позволю что-либо сказать или сделать против меня, моей семьи, задеть честь!"

Фото: Дни.ру

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Филипп Киркоров. Фото: Дни.ру
Автор: 24 июня 2021, 08:48
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комментарии

Ответить:

Гость779557
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Людям не дает покоя то, что вы растлеваете молодежь своими образами. с кем хотите с тем и спите, но не выносите на всеобщее обозрение. От мужчины уже ничего не осталось. Несчастные дети
666
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"Людям не дают покоя моя любовь и отношения"???Ггггг0000ввввннн000 в жжжж000пппеее месить!Вот твоя любовь!
Гость782373
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Да кому ты нужен, дряхлый и гнилой перец!
666
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Гнойный пппииидддоооррр филя сказал,что никому не позволит что-либо сказать или сделать против меня, моей семьи, задеть честь!".У тебя порванная жжжж000пппааа нет чести и её никогда не было! 30.04.2017 Президент России Владимир Путин наградил певца Филиппа Киркорова Орденом Почета за большой вклад в развитие эстрадного искусства страны!Пиииидддд000ррр пппиииддд0000ррра наградил за дешёвое гггеееййй - травести ш0у! Государство дешёвка!
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