Большая потеря: Объявлено об уходе Сандры Буллок

На счету у актрисы больше 60 фильмов, многие из которых стали классикой кинематографа. Не так давно Буллок снялась в картине "Затерянный город" с Ченнингом Татумом, Брэдом Питтом и Дэниелом Рэдклиффом. Это будет последний фильм с ее участием. Дело в том, что актриса решила сделать перерыв в своей кинокарьере, поэтому от новых предложений отказывается.
– Мне нужно быть в том месте, которое делает меня по-настоящему счастливой – дома со своими детьми. Я серьезно отношусь к своей работе, когда снимаюсь. А сейчас мне хочется быть 24/7 со своими детьми, – призналась Буллок.
Насколько затянется уход актрисы из кино, неизвестно, но ясно одно – для кинематографа это – большая потеря. "Затерянный город" выйдет на экраны 25 марта, а потом останется лишь пересматривать фильмы с участием звезды.