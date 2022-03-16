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Шоу-бизнес
Большая потеря: Объявлено об уходе Сандры Буллок

Большая потеря: Объявлено об уходе Сандры Буллок

Сандра Буллок завоевала звание одной из самых востребованных актрис Голливуда, а на ее счету есть даже премия "Оскар". Однако теперь поклонники не смогут увидеть новые картины с ее участием.
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На счету у актрисы больше 60 фильмов, многие из которых стали классикой кинематографа. Не так давно Буллок снялась в картине "Затерянный город" с Ченнингом Татумом, Брэдом Питтом и Дэниелом Рэдклиффом. Это будет последний фильм с ее участием. Дело в том, что актриса решила сделать перерыв в своей кинокарьере, поэтому от новых предложений отказывается.

– Мне нужно быть в том месте, которое делает меня по-настоящему счастливой – дома со своими детьми. Я серьезно отношусь к своей работе, когда снимаюсь. А сейчас мне хочется быть 24/7 со своими детьми, – призналась Буллок.
Насколько затянется уход актрисы из кино, неизвестно, но ясно одно – для кинематографа это – большая потеря. "Затерянный город" выйдет на экраны 25 марта, а потом останется лишь пересматривать фильмы с участием звезды.

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Фото: IMAGO / RW / www.globallookpress.com
Автор: 16 марта 2022, 11:09 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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