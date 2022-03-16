Приковавшему себя наручниками к "Макдоналдсу" сыну Никаса Сафронова поставили диагноз

Луку Сафронова часто обсуждают из-за лишнего веса. Напомним, мужчина весит около 270 килограммов. Сейчас же над наследником знаменитого художника смеются из-за того, что тот приковал себя наручниками к "Макдоналдсу", когда узнал, что любимую сеть "фастуфудов" закрывают на территории РФ. Видео с его манифестом тут же разлетелось по Сети.
"Человек с избыточным весом всегда в борьбе с зависимостью от еды. Если у сына Никаса Сафронова нет медицинских показаний, значит, это проблема лежит в области психологии. Нормально это или нет? Абсолютно нормально в состоянии зависимости сделать акцию протеста, когда тебя покидает любимый поставщик еды. А теперь вспомним, кто у нас самый первый поставщик еды? Это мама", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Наталья Суздальцева.
По словам эксперта, возможно, у Луки в младенчестве был один из двух пищевых сценариев:
1. Его кормили всякий раз, когда он проявлял недовольство, то есть не по требованию еды, а чтоб не кричал.
2. Младенца кормили по часам, а также не по требованию.
"В любом случае, выработалась неестественный пищевой сценарий. И показатель этому – сильная привязанность к любимому "фастфуду", – поставили сыну Сафронова диагноз.