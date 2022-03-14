"Я огорчен": Безутешный Сафронов сражен новостью о страшной трагедии сына

В жизни сына скандально известного художника Луки Затравкина за несколько дней случилось сразу два несчастья.



Первым ударом для него стала новость о закрытии в России McDonald's, поэтому наследник Сафронова решился на отчаянные меры и устроил протестную акцию в центре Москвы. Молодой человек приковал себя наручниками ко входу в ресторан на Пушкинский площади и выкрикивал лозунги. Тогда с ним приключилось еще одно несчастье: сотрудники полиции увезли безутешного Затравкина в отделение.

Отец молодого человека признался, что накануне разговаривал с сыном, и ничего не предвещало беды, поэтому он спокойно поехал отдыхать за город. Новость о задержании сына стала для него настоящим шоком, но его поступку он нашел объяснение. Выяснилось, что бургеры, наггетсы и картошка – любимая еда Луки, поэтому закрытие ресторанов задело его за живое и стало настоящей трагедией. Отец Затравкина признался, что новость о задержании сына сразила его – он не ожидал, что такое могло с ним приключиться.

"Я огорчен, что задержали, но надеюсь, как-то вникнут в его внутреннюю ситуацию", – поделился переживаниями Никас.

Как передает телеканал "360", сам Лука свой поступок объяснил тем, что почувствовал настоящую несправедливость, когда ему вдруг запретили питаться едой родом из США, ведь он "полностью олицетворяет собой все важные американские ценности". Сейчас сын художника дома, а за свою выходку отделался штрафом.