Приковавший себя наручниками к "Макдоналдсу" сын Сафронова накинулся на еду: Часть нашей культуры

Лука Сафронов шокировал россиян странной выходкой. Он приковал себя наручниками к перилам ресторана на станции метро Пушкинской и обвинил США в геноциде из-за закрытия "Макдоналдс". От мужчины, который весил 250 килограммов, никто не ожидал такого.
"McDonald's является частью нашей культуры и свободы выбора", – заявил сын Сафронова.
Он также добавил, что не считает ресторан полезным для России, и обязательно найдет, что поесть и без этого ресторана. Например его предки питались печеным картофелем. Речь, по его словам, шла именно о свободе выбора.