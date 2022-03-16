"Блогергов начали ***": потерявших деньги и славу звезд обматерили

Блогеры Виктория Афанасьева и Кристина Босс рассказали, как переживают закрытие "Инстаграма"*.



Многие блогеры ринулись изливать душу в социальных сетях по поводу того, что они думают о закрытии "Инстаграма"*. Для многих это стало настоящей трагедией, а кто-то сравнил это событие с концом света.



"Это все. Это огромная аудитория, с которой мы ежедневно делимся и радостями, и горестями, которые нас поддерживают. Мы просто этим живем. Все получили большой стресс на этом фоне. Кто-то плакал, кто-то прощался с аудиторией. Да, я, конечно, тоже находилась в стрессе, но я все-таки верила в лучшее. Я верила, что можно найти выход. Я верила в этот VPN. Я очень рада, что есть такая возможность пользоваться "Инстаграмом"*, – не сдержалась Виктория Афанасьева.

Многие блогеры начали развивать другие социальные сети – "ВКонтакте", "Телеграм". Рекламодатели тоже побежали за звездами. "Это дало мне огромный толчок. Если я раньше думала, что вроде мне хватает "Инстаграма"*, я не задумывалась о развитии других социальных сетей, потому что у меня времени особо не было. Сейчас я решила этим заняться", – говорит пользователь Сети.

"Наверное, только самый ленивый не *** меня в плане "инсты". Сколько, оказывается, злорадствующих людей, что всех блогеров начали ***", – дала волю эмоциям Виктория Афанасьева.

*в соотвествии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов.

