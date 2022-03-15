"Молились и плакали": Горбань приготовилась к смерти из-за ЧП с самолетом

У артистки был спектакль в Тольятти, после чего она отправилась в Самару, где начались проблемы. При перелете случилось ЧП. Мария Горбань рассказала, что воздушное судно два раза заходило на посадку.
"Мы молились, плакали", – поделилась звезда. В итоге пилот развернулся и полетел в Казань. В столице Татарстана самолет дозаправился и отправился снова в Самару. На спектакль Мария Горбань успела за пять минут до начала.
Напомним, летом прошлого года знаменитость родила второго ребенка, сына Нилана. Из декрета она вышла быстро, через неделю отправившись на съемки. Вернуться к работе так быстро ей помогли родные и няня. Большую поддержку оказывает актрисе и ее муж – оператор Кирилл Зоткин.
В январе Марии Горбань исполнилось 35 лет. Артистка устроила грандиозную вечеринку на яхте. Она отправилась зимовать на Шри-Ланку, где два года назад построила большую виллу. У актрисы и оператора есть и общая дочь Стефания.
Как писали "Дни.ру", не так давно звезда сериала "Кухня" и ее муж закончили строительство своего коттеджа в одном из элитных поселков Подмосковья. Теперь Мария Горбань время от времени хвастается перед поклонниками шикарными интерьерами нового жилища.