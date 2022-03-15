"Мракобесная дура": взбесившейся после эмиграции Шукшиной плюнули в лицо

После того как некоторые российские звезды эмигрировали или на неопределенный срок уехали из страны, Мария Шукшина буквально взбесилась. Она написала яростное сообщение в своем канале в "Телеграме".
"Не хочу показаться грубой, но то, каким образом себя показала наша "элитка", − это прямое следствие воспитания того самого "заводчика", который наплодил свои "питомники" во всех сферах культуры", – написала звезда. Позже актриса устроила опрос, где попросила своих подписчиков проголосовать, что же будет дальше со знаменитостями, которые покинули родину.
Напомним, по слухам, в другие страны уже отправились Алла Пугачева с Максимом Галкиным, Ксения Собчак, Земфира и Рената Литвинова, Александр Васильев, Антон Долин, Чулпан Хаматова, Валерий Леонтьев и другие. Не все отъезды еще подтвердились, некоторые из них лишь являются догадками. Также сама "элита", как ее назвала Мария Шукшина, причину такого выбора не обозначила.
"С глупостью. Она глупая и мракобесная дура, которая даже на минуту не может представить себя на месте другого", – ответил Рустам Солнцев на вопрос корреспондента "Дни.ру", как он относится к такому резкому высказыванию своей коллеги.
Напомним, что информация об отъезде звезд стала появляться после того, как на Украине началась спецоперация. Тогда многие пользователи Сети стали высказываться на этот счет, а некоторые актеры, певцы и блогеры начали собирать чемоданы.