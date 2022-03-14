Злющая Шукшина со всей дури вмазала элите шоу-бизнеса: В ближайшее время скончается

Мария Шукшина жестко прошлась по звездам , которые уехали из России.

В мире российского шоу-бизнеса с недавних пор переживают непростые времена. Многие спешно покинули страну, назвав поездку "отпуском" и пообещав обязательно вернуться. В то же время среди их коллег есть те, кто остался в России и выступает с критикой в адрес тех, кто уехал.

Свое отношение к действиям представителей эстрады высказала Мария Шукшина, которая, к слову, всегда обеспокоена состоянием культурной сферы в нашей стране. Актриса, не подбирая выражений, жестко прошлась по звездам, показав, что разочарована действиями "элитки", которая обнажила свое истинное лицо. Заслуженная артистка РФ сравнила сбежавших звезд с "рептилиями от заводчика". Не скупясь на эпитеты и метафоры, она пояснила, что поведение звезд шоу-бизнеса можно объяснить воспитанием "того самого заводчика". В то время, когда "рептилий" кормили, окружали уходом и заботой, они и вели себя хорошо. Но теперь, когда обстановка изменилась, они стали демонстрировать свой характер.

"И вот настало время: заводчик заболел и в ближайшее время скончается. Рептилии мечутся, шипят, кусаются, расползаются...", – приводит слова заслуженной артистки РФ издание "Царьград".



Напомним, с начала спецоперации на Украине, Россию покинули Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой, Ксения Собчак, Иван Ургант, Семен Слепаков, Жасмин, Александр Васильев. Кто-то из них предпочел не объяснять причины своего отъезда, а кто-то заверил фанатов, что отправился в отпуск и обязательно вернется на родину.