Пытаются "закопать": Мария Шукшина в ужасе сделала эмоциональное заявление

Мария Шукшина получила почетную награду. В Санкт-Петербурге назвали лауреатов актерской премии "Фигаро".



Популярная актриса Мария Шукшина удостоилась награды в номинации "За правду в искусстве и в жизни". В момент вручения актриса сделала яркое заявление.

Мария Шукшина, как оказалось, в ужасе от того, что в последнее время транслируется российским зрителям. Современные фильмы и сериалы знаменитость назвала бессодержательными. Между тем Шукшина не оставляет надежд, что в скором времени ситуация в отечественном кинематографе изменится. Артистка напомнила, что президент России Владимир Путин недавно подписал указ, задача которого – укрепить правильные ценности в нашей стране.

Россияне, считает Шукшина, замучены "содомией и русофобией", которая льется со всех сторон. Современное искусство, заметила звезда, лишено души.

Шукшина также рассказала о фильме "Родитель", в котором сыграла одну из главных ролей. Лента Влада Фурмана, сообщила актриса, не прошла даже во второй тур "Фигаро". Между тем знаменитость была уверена, что картина заслуживает оказаться среди победителей. "Родитель", добавила Мария, раскрывает проблему наркомании, которую долгое время пытаются "закопать", отодвинуть на второй план.