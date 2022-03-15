"Слез не было": Панайотов об отказе страны от "Евровидения"

Десять лет прошло со дня смерти одной из величайших эстрадных звезд Уитни Хьюстон. Но песни ее живут. И сегодня их исполняют, в том числе, и участники вокального суперпроекта Первого канала "Голос" разных сезонов. Они собрались на вечере памяти певицы в Московском театре мюзикла. Александр Панайотов на концерте спел I Have Nothing и представил дуэт с Маргаритой Позоян When You Belive. А за кулисами с ним встретился корреспондент "Дни.ру".

В конце февраля Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что Россия не будет участвовать в "Евровидении" в 2022 году. В качестве ответной меры Первый канал и "Россия", которые по очереди готовили участников и транслировали этот конкурс молодых исполнителей, приняли решение приостановить членство в EBU – не платить членских взносов, не подавать заявку и не показывать смотр европейской попсы.

Казалось, для Александра Панайотова это будет страшным ударом, ведь он так мечтал поехать однажды на "Евросонг". Но артист лишь улыбается и говорит, что ничего страшного не случилось. "Сейчас такое время, что поделаешь, – говорит певец. – Никаких слез у меня по этому поводу не было. Если не "Евровидение", то "Грэмми" я точно возьму. Если говорить серьезно, то я все равно с мечтой об этом конкурсе не простился. Да, в этом году мы не участвуем, а пройдет год-два, и все вернется, может быть, кто знает".

Саша настроен оптимистично. И даже когда многие коллеги жалуются на отмены и переносы, говорит, что работы меньше не стало. "Я не думал о какой-то другой деятельности, кроме музыкальной, – пояснил певец. – Например, на этой неделе у меня запланированы сольники в Подмосковье, потом лечу в Красноярск, а в апреле – тур по Дальнему Востоку и большой концерт в Петербурге. Мне хватает доходов, я могу содержать хороших музыкантов, которые со мной работают. Хотя какие-то запасы, конечно, еще со времен пандемии у меня есть – купил тогда гречки, консервов и "Колы" без сахара, которую пью, когда на диете".

Правда, кое в чем певец готов себя ограничить. "Я никогда не иду на компромисс по техническому райдеру – звучание должно быть безупречными, а вот подвинуться в бытовых вопросах, чуть уступить в гонораре всегда могу, ведь у меня большой коллектив, которому надо давать работу", – пояснил исполнитель.