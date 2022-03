"Слез не было": Панайотов об отказе страны от "Евровидения"

Десять лет прошло со дня смерти одной из величайших эстрадных звезд Уитни Хьюстон. Но песни ее живут. И сегодня их исполняют, в том числе, и участники вокального суперпроекта Первого канала "Голос" разных сезонов. Они собрались на вечере памяти певицы в Московском театре мюзикла. Александр Панайотов на концерте спел I Have Nothing и представил дуэт с Маргаритой Позоян When You Belive. А за кулисами с ним встретился корреспондент "Дни.ру".

прочитано 563 раза