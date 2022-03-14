Утирающая слезы Меньшова взорвалась после слов о Страшном суде

Ведущая Юлия Меньшова поговорила с психологом на глазах у миллионов людей.

Ведущая Юлия Меньшова сама себе бренд, поэтому в продюсировании не нуждается. Недавно она создала собственное шоу под названием "Сама Меньшова". Ведущая приглашает разных гостей и беседует с ними. В условиях сложившейся ситуации Меньшова решила позвать в студию психолога Татьяну Мужицкую.

Эксперт рассказала, как справиться с тревогой и дала несколько дельны советов. Зрители шоу признались, что интервью стало очень полезным для них. Да и сама Юлия Меньшова в эфире выпуска отметила для себя много нового.

В конце беседы психолог поделилась с Юлией Меньшовой личным наблюдением.Она рассказала, что недавно ей подарили чашку, на которой была надпись: "И откроется на Страшном суде, что единственным смыслом жизни на земле была любовь".

После этого Меньшова не справилась с эмоциями и расплакалась. Она поспешила оправдаться и отметила, что ее слезы связаны не с тем, что речь пошла о конце света, а из-за того, что беседа с психологом оказалась полезна ей самой.

"Я всегда так и думала, что единственный смысл — это любовь, и потому что вы мне необыкновенно помогли сегодня. Я опять не смотрела новости это время и опять я была спокойна, и я сегодня брала. Надеюсь, мне теперь есть что отдавать", – заключила Юлия Меньшова.