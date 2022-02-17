Неудачная операция чуть не свела изуродованную Алентову в могилу: Мне стало страшно!

Последние несколько лет публика активно обсуждала изменения во внешности Веры Алентовой.

Актриса никогда не скрывала своего положительного отношения к манипуляциям на теле для поддержания своей красоты. Однако одна из таких операций сильно изменила внешность Алентовой, причем не в лучшую сторону. Именно это стало поводом для обсуждения артистки, а она стойко переносила всевозможных слухи и только сейчас смогла заговорить о произошедшем.

Чтобы поработать над одной "деликатной" проблемой на лице, звезда картины "Москва слезам не верит" отправилась в другой город к хирургу, которого посетили многие знаменитости. У врача была своя методика пластических операций: он вкалывал пациентам их собственный жир. Артистка призналась, что такая процедура ее не вдохновила, но, чтобы не обижать специалиста, она произнесла: "Ну, может быть!". Однако жест вежливость доктор не поняла и вколол своей звездной пациентке "чертов жир". Результат привел Алентову в ужас и едва не свел в могилу:

"Когда я пришла в себя после наркоза и увидела этот ужас, я подумала, что мне лучше прямо здесь и умереть", – приводит слова Вера, вспомнившей свое изуродованное лицо, РИА ФАН.

Дочь Юлия Меньшова сказала матери, что будет лучше, если она пока отсидится дома, но она не послушала и отправилась на гастроли, сказав всем, что перенесла операцию на устранение кист в лице. Никто не мог привыкнуть к новому облику актрисы, да и сама она тяжело переживала случившееся.

"Мне стало страшно смотреться в зеркало. Лицо приходило в себя долго и постепенно", – рассказала Вера Валентиновна.