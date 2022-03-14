"Кощунство и святотатство": иконы в гробу и крест на могиле самоубийцы Тома Хаоса покоробили народ

На Ховринском кладбище в подмосковных Мытищах похоронили бывшего солиста группы "Отпетые мошенники" Вячеслава Зинурова, который выступал под псевдонимом Том Хаос. Церемония погребения многих покоробила.



50-летний певец покончил с собой в деревне Капорки Московской области. Его тело обнаружили, когда он не приехал на запланированные съемки. Но при всем этом в гробу у покойного лежала икона, а на его могиле поставили православный крест!

Многих это покоробило...

"Кощунство! Святотатство!" – возмущаются люди. Действительно, с точки зрения религии, человек не вправе распоряжаться жизнью, которая ему дарована Богом, поэтому суицид рассматривается как страшный грех. Считается, что душа самоубийцы попадет в ад и будет вечно страдать. А чтобы души людей, умерших естественной смертью, случайно не попали в адское чистилище вместе с душой самоубийцы, церковь настаивает, чтобы суицидников хоронили отдельно.

Поэтому в былые времена суицидников даже закапывали на обочинах дорог, за забором погоста, в лесу, на пустыре. Ведь по библейским традициям на кладбищах покоятся тела лишь тех, кого охраняет Всевышний. Именно поэтому не допускается церковное отпевание добровольно ушедших в мир иной, не исполняется сорокоуст за упокой их души, не отправляется панихида. Не рекомендуется целовать такого покойного, скорбеть и плакать.

Но главное, в оформлении венков и цветов должна отсутствовать христианская символика, а устанавливать крест на могиле покончившего с собой запрещено.

Сегодня все обсуждают, почему музыкант свел счет с жизнью. Ясновидящая, медиум Мирослава Коллавини посмотрела картину последних дней жизни Вячеслава Зинурова и сообщила: "Том Хаус очень рано стал знаменитым, и, как многие музыканты, жил в два раза насыщеннее, чем обычные люди. В результате всю отведенную ему программу жизни он выполнил сполна. В энергетическом плане он прожил не 50 лет, а все 80. Поэтому его точка ухода сместилась. В организме был запущен процесс уничтожения. Он намеренно ушел из группы, ускорив тем самым свой конец. Вячеслав Зинуров "прожег свою жизнь".