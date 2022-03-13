Сын нашел едва живую Поплавскую на полу в ванной

В 2011 году актриса Яна Поплавская неожиданно для всех развелась с мужем Сергеем Гинзбургом. Артистка и продюсер разошлись после 25 лет брака. К тому моменту сыну пары, Никите, было всего 14 лет.
В эфире программы телеканала НТВ "Звезды сошлись" Никита Поплавский рассказал, как тяжело его родительница переживала крах семьи. Гинзбург, как говорят, бросил Поплавскую.
Никита вспомнил, как много раз находил мать рыдающей на полу в ванной. Ему приходилось поднимать едва живую от горя родительницу, приводить ее в чувства, уговаривать не опускать рук.
Долгое время после расставания с мужем Яна не могла полноценно трудиться. Никита заставлял мать ходить на работу, однако видел, что нелюбимое дело еще больше ввергает ее в пучину уныния. Кроме того, после ухода отца, Поплавский и его родительница оказались совсем без денег. Долгое время Яна и ее ребенок ели только гречку и котлеты из капусты.
Тогда Никита Поплавский научился быть самостоятельным. Он принял решение – с отцом общаться не будет. Актриса уговаривала наследника простить родителя, но все было тщетно.
Поплавский до сих пор не забыл то, как отец поступил с ним и его мамой. "Но простить мне стало легче", – сказал сын актрисы.