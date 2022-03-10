Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Оставившего Пугачеву ни с чем Галкина погнали поганой метлой из России
Вот и все: Немощная 72-летняя Пугачева сбагрила детей чужой женщине
Сбежал в США, получил американское гражданство и решил стать президентом: как живет Александр Гордон
Сбежавший из России с семьей Эммануил Виторган взвыл о помощи
партнеры
Четверг
10 марта
Лента новостей
09:16
"Труслива гадина, тварь": Поплавскую осыпают угрозами и проклятиями
08:57
Призывы к миру из Африки и новые обстрелы ВСУ: Главное о спецоперации на Украине к 10 марта
08:55
Сцепившийся с Потапом Тимати лишился волос
08:51
"Какие ножки!": 66-летняя Долина в дерзком мини ошарашила народ
06:31
День святителя Тарасия Константинопольского: традиции и приметы 10 марта
04:07
Голая любовница Виторгана вызвала ажиотаж
02:24
Тимати лишил дочь самого важного
00:19
"Стараемся говорить по-немецки": русские в Германии столкнулись с травлей
22:01
Волочкова показала подарок от тайного поклонника
21:20
В Москве мужчина напал с ножом на подростков
20:58
Путин сообщил о попытках националистов помешать эвакуации людей на Украине
20:40
Молочные кухни Москвы обеспечены бесперебойным производством продуктов
20:12
В Екатеринбурге загорелся пассажирский автобус
19:53
"Хочется плеваться": в Германии начались экономические проблемы из-за цен на топливо
19:30
На Урале 3 человека устроили стрельбу в баре
18:44
Заподозренная в беременности Бузова публично обратилась к мужу
18:38
В Москве умерла актриса Нина Веселовская
18:27
Сраженный инсультом 91-летний Краско почти ослеп
18:14
Ольга Будина предстала перед камерой после слухов о чудовищных метаморфозах внешности
18:12
От меча и погибнут: Как американцы пострадают от своих же санкций
17:55
Неузнаваемый сын Королевой вызвал оторопь
17:45
Не для слабонервных: муж готовится наблюдать за родами Кабаевой
17:37
Скупающего криптовалюту Галкина призвали работать бесплатно
17:23
"Проваливайте!": взбешенная звезда "Универа" Мария Кожевникова плюнула вслед уходящему
17:15
Фанаты льют слезы на странице Сюткина: Покойся с миром!
17:00
"Возраст на лицо": резко постаревшую Кадышеву разнесли в пух и прах
16:47
Династия: 9-летнего внука Боярского заставили работать
16:45
Чуда не случилось: Максим Матвеев рассказал об уходе
16:45
В Москве кондитера-кассира подозревают в убийстве покупателя
16:37
Запущенный холостяк в затасканных джинсах: Маркл покинула принца Гарри
16:36
"Нет трудностей, которые нельзя пережить": как не впадать в отчаяние из-за ухода брендов из России
16:17
Песков: США объявили России экономическую войну
16:15
Похоронила внука и сына, запила, осталась прикованной к постели: что стало с красавицей Кустинской
16:05
Чего боятся богачи, и как простому россиянину сохранить деньги: Мнение эксперта
16:00
Важно! Телеканал "Россия 1" сообщил о срочных изменениях в вещании
16:00
"Не лучший способ": Похоронившая мужа Сябитова рассказала о поиске любви в Сети
15:54
Сбежавшая из страны Айза оказалась на мели
15:39
"Срочно лечить!": народ вступился за мать больной сифилисом Казьминой
15:29
В Орехово-Зуево у мужчины в гараже нашли оружие и наркотики
15:21
Сбежавшие из России затравленные Пригожин и Валерия вышли на связь: Это катастрофа!
15:09
"Так навернулась!": Здоровье Борисовой оказалось под угрозой
14:58
Пьяный водитель снес шестерых пешеходов: видео
14:55
В деле о жутких издевательствах над женой известным турецким актером поставлена точка
14:55
Работают на раскол: Зеленский взял на мушку пытающихся подружиться с Москвой политиков
14:53
Подальше от России: Жасмин с семьей уехала в Израиль вслед за Пугачевой и Собчак
14:41
Появился список разрешенного имущества для получения выплат на детей в России
14:32
Бывшая жена Лепса раскрыла любимого: Мой парень
14:27
"Мины замедленного действия": США ожидают мощнейшие катаклизмы
14:23
"Копия мамочки": Равшана Куркова показала редкий снимок рожденного втайне сына
14:10
Теракты и изнасилования: Что грозит захлебывающейся от украинских беженцев Германии
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"У вас хватает совести?" Улетевший в Европу Эммануил Виторган теперь рвется в Россию
"Траур": Черная как смоль Стриженова вышла на связь
Горячо: согрешившая во время беременности сестра Фриске взяла в рот прямо в машине
Жуткий взрыв в Пензе унес жизни трех человек: Семеро еще в больнице
Лохматая и сморщенная: Смывшая косметику Джей Ло утратила красоту
Похоронила внука и сына, запила, осталась прикованной к постели: что стало с красавицей Кустинской
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Труслива гадина, тварь": Поплавскую осыпают угрозами и проклятиями

"Труслива гадина, тварь": Поплавскую осыпают угрозами и проклятиями

Стрессовые ситуации часто лишают людей нравственных приличий, моральных границ. Из нутра вдруг вылезает все самое гнилое, гадкое, отвратительное. Сегодня, когда все до предела напряжены и взвинчены, это особенно заметно.
прочитано 128 раз

Актриса и телеведущая Яна Поплавская всегда отличалась принципиальностью и твердостью позиции. За что, особенно в последнее время, ее приходится получать множество оскорблений.

ПО ТЕМЕ

Мать-тварь: избиение годовалого ребенка довело 54-летнюю Поплавскую до трясучки

"Вы, кто пишут мерзости и проклятья! – обратилась она к хулителям и гонителям. – Вы хотите заставить меня ненавидеть. Но не дождетесь! Я никогда не была "трусливой тварью, гадиной, сукой и т. д." Сукой, кстати, быть могу! А вот трусливой – никогда!"

"На ненависть нужно немного времени, она, как страшный зверь, сжирает изнутри, выжигая сознание, сердце, душу, – убеждена Яна. – Ненависть лишена смысла. Из тех, кого вы ненавидите, половина о вас и не слышала, а другой половине на вас наплевать".

Любовь – вот что всех нас спасет. "Это работа души в самые сложные времена! На любовь нужно очень много времени. Если меня спросят в конце моего пути "На что вы потратили свою жизнь? Надеюсь, я отвечу На любовь!" – заверила мудрая Яна. И пообещала продолжить сбор средств на помощь женщинам и детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 марта 2022, 09:16 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Яна Поплавская

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Сериалы

"Я пытался вывезти тело и восемь часов ехал с ним": звезда "Кухни" сообщила о смерти

Актер поведал о большом горе
Шоу-бизнес

“Я стала мамой”: мечтавшая о детях Успенская ошарашила на старости лет

Певица сделала признание
Шоу-бизнес

Мама и прекрасная жена: Новый этап в жизни Загитовой после слухов об отношениях с хоккеистом

Что происходит с фигуристкой
Шоу-бизнес

Сбежавшие из России затравленные Пригожин и Валерия вышли на связь: Это катастрофа!

Артисты уехали из страны

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 марта 2022 года
Гороскоп на март 2022 года
Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года

Здоровье

Пандемия отступает: заболеваемость ковидом в России за сутки упала на 9%
В России за сутки коронавирусом заразились более 86 тысяч человек
В Подмосковье отменят QR-коды
Как после прививки узнать о бессимптомном перенесении ковида

Спорт

Что будет с российским спортом в случае изоляции: Мнение Фетисова
У Тутберидзе назвали слинявшую Косторную закончившим карьеру "балластом" и "никем"
Чемпионка Европы Косторная сбежала от Тутберидзе
"Идиоты!": Беспощадный Ягудин довел до крика маленькую дочь

Регионы

В Екатеринбурге загорелся пассажирский автобус
На Урале 3 человека устроили стрельбу в баре
В Орехово-Зуево у мужчины в гараже нашли оружие и наркотики
Администрация Кемерово ответила на гневные жалобы граждан
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+