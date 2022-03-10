"Труслива гадина, тварь": Поплавскую осыпают угрозами и проклятиями

Стрессовые ситуации часто лишают людей нравственных приличий, моральных границ. Из нутра вдруг вылезает все самое гнилое, гадкое, отвратительное. Сегодня, когда все до предела напряжены и взвинчены, это особенно заметно.

Актриса и телеведущая Яна Поплавская всегда отличалась принципиальностью и твердостью позиции. За что, особенно в последнее время, ее приходится получать множество оскорблений.

"Вы, кто пишут мерзости и проклятья! – обратилась она к хулителям и гонителям. – Вы хотите заставить меня ненавидеть. Но не дождетесь! Я никогда не была "трусливой тварью, гадиной, сукой и т. д." Сукой, кстати, быть могу! А вот трусливой – никогда!"

"На ненависть нужно немного времени, она, как страшный зверь, сжирает изнутри, выжигая сознание, сердце, душу, – убеждена Яна. – Ненависть лишена смысла. Из тех, кого вы ненавидите, половина о вас и не слышала, а другой половине на вас наплевать".

Любовь – вот что всех нас спасет. "Это работа души в самые сложные времена! На любовь нужно очень много времени. Если меня спросят в конце моего пути "На что вы потратили свою жизнь? Надеюсь, я отвечу На любовь!" – заверила мудрая Яна. И пообещала продолжить сбор средств на помощь женщинам и детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.