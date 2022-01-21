Поплавская шокировала опасным подарком малолетнему сыну

У российской актрисы Яны Поплавской есть два сына от первого брака с режиссером СергеемГинзбургом. Клим родился в 1985 году, а Никита через 11 лет.
Когда Яна Поплавская развелась с супругом, она долго приходила в себя. Актриса перестала выходить в свет и давать интервью. Оставшись с двумя детьми, звезда была на грани отчаяния, семья питалась впроголодь, но смогла выкарабкаться из непростой ситуации.
Когда младшему сыну Яны Поплавской Никите исполнилось 14 лет, актриса решила сделать ему необычный подарок, который поняли бы не все. Она подарила мальчику татуировку в виде птицы Феникса, что означало новый этап в жизни. Мать нашла лучшего тату-мастера и отвела к нему ребенка.
Тогда же Яна Поплавская начала проект "Поговорим" вместе со старшим сыном, постепенно жизнь вошла в прежнее русло.
К слову, старший сын Яны Поплавской Клим тоже увлекается татуировками. У него есть огромное тату с изображением портрета матери, которое он набил в день ее рождения. Актриса была тронута таким необычным желанием сына.
На теле у Клима много разных изображений. В них звездный наследник вкладывает определенный смысл.