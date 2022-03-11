"Я в шоке": Бородина взвыла из-за грязного предательства

Ксения Бородина влезла в скандал с Максом Барских.

Из-за политической ситуации многие люди вступают в полемику, мнение может не сходиться даже у близких людей. Не стали исключением и звезды шоу-бизнеса. Недавно певец Макс Барских крайне нелестно высказался в адрес россиян, а после отказался возвращать деньги за отмененные концерты с целью направить их на гуманитарную помощь на Украину.

Поступок артиста задел многих коллег, которые тут же стали высказываться за мир и напоминать, что искусство должно быть вне политики. Ксения Бородина долго не хотела ввязываться в скандал, так как проблем ей хватает. Однако знаменитость все-таки не выдержала.

Оказалось, что Макс должен был выступать на ее дне рождения. Теперь же артист вообще не планирует больше выступать на территории России. Бородина буквально взвыла т-за грязного предательства. "За несколько дней до всех этих событий, не понимая еще ситуации, мы решили, что лучше не стоит рисковать. Но настрой был очень доброжелательный. Когда я посмотрела то самое видео, я была в шоке", – призналась Ксения.

Кстати, Ксения Бородина довольно успешно остается в комфортном пространстве и не комментирует политическую ситуацию. Единственное связанное с происходящим, что она освещает в блоге, это уход крупных брендов с российского рынка.