"Лучше пулю в лоб": Раскрыты шокирующие подробности последних дней жизни сраженного раком Табакова

Художественный руководитель Московского Художественного театра ушел из жизни в 2018 году, однако о нем до сих пор вспоминают и говорят близкие и коллеги.
Народному артисту России Авангарду Леонтьеву посчастливилось поработать с выдающимся актером. Он был рядом с Табаковым и в последние дни его жизни. Олег Павлович старался тщательно скрывать от всех проблемы со здоровьем, а ведь он на протяжении пяти лет пытался победить онкологию.
Несмотря на тяжелый недуг, он выходил на сцену, что для многих стало шоком. Но, по словам звезды картины "Герой нашего времени", иначе быть и не могло.
"Я как-то спросил Табакова: "Олег Павлович, что будет, если вдруг вы начнете болеть, не сможете приходить в театр?" Он ответил: "Тогда лучше пулю в лоб". И он играл до последнего", – вспомнил разговор с Табаковым народный артист.
Так и случилось. Олег Павлович принимал участие в спектаклях, которых в месяц было, как правило, несколько. А в один момент, находясь дома, глубокой ночью упал. Именитого театрального деятеля госпитализировали, в стенах больницы он провел месяцы. Врачи прикладывали все усилия, чтобы спасти Табакова, однако не смогли. Леонтьев рассказал, что рядом с Олегом Павловичем в больнице до последних дней находились рядом жена и дети.