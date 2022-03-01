Сердобольную Гвоздикову разнесли в пух и прах за подачки обедневшим друзьям: Что я плохого сделала?

Актриса рассказала, как подверглась травле в Интернете из-за, как ей казалось, доброго поступка.

Наталья Гвоздикова, хотя и родом из России, имеет не мало родственников на Украине. Поэтому неудивительно, что она всем сердцем переживает за них на фоне спецоперации на Украине. Кроме того, ей не дают покоя беженцы из Донбасса, которых эвакуировать оттуда в Россию с середины февраля.

Актриса задумывается о том, чтобы помочь тем, кто покинул родной дом и приехал в нашу страну, однако рассказывать об этом не считает нужным после того, как подверглась жесткой критики со стороны поклонников. Дело в том, что в прошлом году она во всеуслышанье поведала о том, как раздаривала своим знакомым и друзьям шубы, которые без дела висели в ее шкафу. Например обладательницами мехов стали некие мама и дочка: теперь они носят нескромный подарок Натальи Федоровны по очереди. Фанаты щедрость Гвоздиковой не оценили и, судя по всему, восприняли ее как подачку тем, кто не может себе позволить такую покупку.

"Вы себе не представляете, как меня затюкали в интернете. Просто камня на камне не оставили... Мне стали писать, мол, смотрите, как она разбрасывается шубами! А что я плохого сделала?", – задалась вопросом актриса, которая преподнесла подарок тем, у кого нет такой одежды.

