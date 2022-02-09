"Ужасно": Многодетная звезда "Дома-2" взревела из-за семейных проблем

Бывшая участница и ведущая шоу "Дом-2" Катя Жужа пожаловалась на суровые обстоятельства.

После проекта "Дом-2" Катя Жужа совсем не скучает. Попрощавшись с телестройкой, брюнетка вышла замуж, развелась и снова вступила в брак, да еще и дважды родила. Причем младший сын появился у знаменитости совсем недавно — забот прибавилось, как и приятных впечатлений.

Теперь Катя Жужа — многодетная мать, которой надо все успеть для себя и близких. На днях артистка полетела отдыхать с родными в семейное путешествие, а по возвращении взревела из-за проблем. В инстаграм-аккаунте женщина указала причину своих жалоб.

Оказалось, на звезду шоу "Дом-2" все навалилось разом — мучительная усталость, недосып, огромная ответственность. Она, как опора и поддержка семьи, оказалась сломлена и опустошена. Путь домой оказался слишком напряженным, да и после него удалось прилечь только на четыре часа.

"Ребят, я без сил — от слова совсем. Ужасно хочу спать и дикое переутомление", — пожаловалась Катя Жужа.



Чтобы улучшить состояние организма, многодетная мать обратилась к массажистке. Экс-участница шоу "Дом-2" сняла на камеру, как милая блондинка массирует ей спину. Свой жуткий стресс Катя Жужа заела пельменями и лапшой быстрого приготовления. К своему удивлению, звезда не поправилась, а сбавила и без того небольшой вес.