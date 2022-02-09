Престарелая Алферова в купальнике шокировала смелостью

Ирина Алферова все еще готова на эксперименты.

Артистка приняла участие в фильме "Старые шишки", который в комедийной форме рассказывает о проблемах современного общества. В центре сюжета – нищий дом престарелых, никому не нужные обитатели которого решают торговать легкими наркотиками. Картина особого успеха не имела, прошла незамеченной, несмотря на сильный актерский состав и достойный внимания сюжет.

Одну из главных ролей в фильме исполняет Ирина Алферова, которая решилась на довольно смелый эксперимент в свои 70 лет. В одной из сцен артистка даже предстает перед зрителями в купальнике, прикрытом прозрачной туникой. Такой смелый поступок шокировал некоторых поклонников звезды советского кино.

Сейчас Ирина Алферова редко снимается в кино, в основном ее внимание сосредоточено на работе в "Школе современной пьесы". Светских выходов и общения со СМИ артистка также избегает. Она даже отказалась комментировать историю с внебрачным сыном Александра Абдулова.

Напомним, недавно выяснилось, что у ушедшего из жизни в 2008 году артиста есть внебрачный ребенок. Якобы наследник был рожден швеей из Казахстана в 87-м году, когда Абдулов еще был в браке с Алферовой. Ситуация стала ударом для Ирины Ивановны, она не говорит на эту тему.